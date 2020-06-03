- ФИФА приняла участие в вебинаре WADA 30 апреля. Мы можем подтвердить, что 29 мая WADA поделилась с ФИФА полным пакетом дел, поэтому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и всемирным антидопинговым кодексом, - цитирует пресс-службу ФИФА РИА Новости.
Ранее стало известно, что WADA исследовала данные 298 спортсменов из России. Они попали под подозрение в употреблении допинга в связи с проверкой данных московской лаборатории.
Рестарт чемпионата России намечен на 19 июня. РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
ФИФА получила от WADA данные московской лаборатории
Полный пакет данных московской антидопинговой лаборатории был отправлен в ФИФА.
Фото: Sptnik.france
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