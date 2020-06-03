Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Локомотива". 28 мая сообщалось, что перуанский форвард сдал повторные тесты на коронавирус. Игрок уже неделю чувствует себя хорошо.
Отметим, что Джефферсон Фарфан стал первым игроком РПЛ, который заразился коронавирусом.
У 35-летнего нападающего "Локомотива" истекает контракт этим летом. В нынешнем сезоне в 22 турах Фарфан ни разу не вышел на поле.
Фарфан вылечился от коронавируса и проходит дополнительные тесты
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан вылечился от COVID-19 и сейчас проходит обязательную процедуру тестирования после заболевания.
Фото: СЭ
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