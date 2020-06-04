"Мы не подавали заявку на лицензирование "Зенита-2" в ФНЛ", - цитирует Медведева ТАСС.
Вчера сообщалось, что "Зенит-2" подавал заявку на тот случай, если в первенстве ФНЛ окажется нечетное количество команд.
"Зенит-2" в минувшем сезоне ПФЛ занял 3-е место в группе "Центр". ПФЛ и ФНЛ были досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.
Гендиректор "Зенита" считает, что болельщики не смогут поддержать команду в выездных матчах
Александр Медведев опроверг информацию о лицензировании "Зенита-2" для ФНЛ
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался относительно информации о том, вторая команда подавала заявку для участия в ФНЛ.
Фото: © ФК "Зенит"
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