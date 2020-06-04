- Никто не знает, как это будет выглядеть - мы впервые встречаемся с такой ситуацией, где будет так много игр за короткое время. Опыт Германии показывает, что будут травмы. Дай бог, чтобы всё было хорошо и мы обошлись без множества травм, - цитирует Божовича клубный сайт.
Самарскую команду покинули три футболиста - Анюков (завершил карьеру), Конюхов и Мияйлович. Шесть игроков "Крыльев" продлили контракты и арендные соглашение до конца текущего сезона.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновления РПЛ запланировано на 19 июня.
"Крылья Советов" занимают в турнирной таблице РПЛ 15-е место, набрав в 22 турах 22 очка. Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 19 числа дома с "Ахматом".
"Опыт Германии показывает, что будут травмы". Божович - о возобновлении РПЛ
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился мнением о перспективах команды в оставшихся матчах РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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