Аргентинский форвард Гайч вызвал интерес со стороны ЦСКА
- Предложений из России нет, - цитирует агента Sport24.
20-летний Адольфо Гайч в 13-ти матчах текущего сезона забил 5 голов и отметился 1 голевой передачей. Контракт аргентинца с "Сан-Лоренсо" истекает в 2021 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.
Агент аргентинского нападающего Гайча отреагировал на новость об интересе ЦСКА
Футбольный агент нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча прокомментировал новость об интересе ЦСКА к своему клиенту.
Фото: euro.com.ua
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