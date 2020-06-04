29-летний Кокорин в нынешнем сезоне забил три гола в 4 матчах. Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
"Ты нам с папой даешь столько поводов гордиться тобой!" Жена Кокорина поздравила сына с днем рождения
Супруга нападающего "Сочи" Александра Кокорина Дарья Валитова выложила пост в инстаграм, в котором поздравила сына с днем рождения.
29-летний Кокорин в нынешнем сезоне забил три гола в 4 матчах. Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
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