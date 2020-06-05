- Как организм отреагирует на такую паузу, особенно с теми нагрузками, которые будут... Сыграть 8 матчей за месяц - к этому никто специально не готовился. Да, игроки пришли в нормальном состоянии с точки зрения тонуса и веса, но как будут реагировать связки и сухожилия - непонятно, - сказал тренер в видео клубного YouTube-канала.
Также Валерий Карпин отметил, что игроки команды очень рады снова приступить к полноценным тренировкам. Пока футболисты занимались в щадящем режиме, чуть позже нагрузки будут серьезнее.
После 22-х туров "Ростов" находится на четвёртой строчке РПЛ. Дончане сыграют в рамках 23-го тура против "Сочи" на выезде 19 июня. Начало матча в 20:00 мск.
Карпин - о возобновлении РПЛ: как будут реагировать связки и сухожилия футболистов - непонятно
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что после долгого перерыва на домашней самоизоляции футболисты будут получать опасную нагрузку во время матчей.
Фото: ТАСС
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