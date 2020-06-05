Карпин - о возобновлении РПЛ: как будут реагировать связки и сухожилия футболистов - непонятно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что после долгого перерыва на домашней самоизоляции футболисты будут получать опасную нагрузку во время матчей.



Фото: ТАСС