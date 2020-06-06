Байдачный: Вернидуб говорил, что в Россию лучше не ехать? А что ещё может сказать украинец, ненавидящий Россию?

Заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный отреагировал на комментарий наставника солигорского "Шахтера" Юрия Вернидуба по поводу возможного перехода в РПЛ нападающего Виталия Лисаковича.

Фото: Reuters