Сообщалось, что на игрока претендуют ЦСКА и "Урал". Украинский тренер Вернидуб заявил, что игроку не стоит переходить в российскую команду.
- Вернидуб говорил, что в Россию лучше не ехать? А что он еще может сказать?
Вернидуб — украинец. Человек, ненавидящий Россию. Естественно, он посоветует ехать куда угодно, только не в Россию. У него критическое мнение, - цитирует тренера Sportarena.
В текущем сезоне Лисакович провёл в рамках чемпионата Белоруссии 11 мачей, забил пять голов и сделал два ассиста.
Байдачный: Вернидуб говорил, что в Россию лучше не ехать? А что ещё может сказать украинец, ненавидящий Россию?
Заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный отреагировал на комментарий наставника солигорского "Шахтера" Юрия Вернидуба по поводу возможного перехода в РПЛ нападающего Виталия Лисаковича.
Фото: Reuters
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