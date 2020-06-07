- Первый тайм территорией владели то мы, то они. Приходилось взламывать редуты что "Локомотиву", что нам. В позиционной атаке мало что получалось. У нас были хорошие подходы в первом тайме, но не хватало последней хорошей передачи.
Во втором тайме мы поменяли почти всю команду, остался только Панченко. У "Локомотива" продолжил играть основной состав. Было видно, что они подустали, поэтому мы владели инициативой, - сказал тренер в эфире клубного Instagram-аккаунта.
Также Кирилл Новиков отметил гол Кирилла Панченко. Специалист назвал удар "хорошим". Также наставник "Динамо" выразил мнение, что у команды есть проблемы с реализацией моментов. Пропущенный гол в концовке, по мнению Новикова, оказался полной неожиданностью. Владимир Рыков неудачно подставил ногу и мяч с рикошетом влетел в ворота.
Сезон РПЛ будет возобновлён 19 июня. Он был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. В первом после паузы туре "Динамо" сыграет с "Краснодаром", а "Локомотив" примет "Оренбург".
"Приходилось взламывать редуты". Новиков подвел итоги матча с "Локомотивом"
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал итоги прошедшего сегодня товарищеского матча с "Локомотивом", который завершился со счетом 1:1.
Фото: группа ФК "Динамо" ВК
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