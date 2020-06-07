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Новиков: Николича не видел

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, что не видел нового наставника "Локомотива" Марко Николича по ходу тренировочного матча (1:1).
Фото: РПЛ
Напомним, что сербский специалист возглавил железнодорожников 1 июня.

- Николича не видел, говорят, что он проходит карантин. Был весь тренерский штаб "Локомотива", который работал с Семиным, - приводит слова тренера "СЭ".

Сезон РПЛ будет возобновлён 19 июня. В первом после паузы туре "Динамо" сыграет с "Краснодаром", а "Локо" примет "Оренбург".


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Теги: Новиков Динамо Локомотив Николич
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