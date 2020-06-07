Ранее сообщалось, что Вагнер перейдёт в ЦСКА и объявлено об этом будет в понедельник, сегодня.
- Для ЦСКА это было бы неплохое приобретение. Мастерство бразильца может помочь команде. Он мог бы стать дядькой для перспективной армейской молодежи.
Но обо всем этом можно говорить только при условии того, что Вагнер находится в хорошей форме, - приводят "Известия" слова Кириченко.
За красно-синих игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. На счету нападающего за красно-синих 120 голов во всех турнирах.
Ранее игрок расторг контракт с бразильским "Коринтиансом".
Кириченко: Вагнер мог бы стать дядькой для перспективной армейской молодежи
Экс-форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мыслями по поводу возможного возвращения Вагнера Лава в московский клуб.
Фото: Getty Images
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