Жена Погребняка: планы? Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом

"Выписали в субботу всех. Мы замечательно. На улице потрясающая погода, гуляем в парке. Муж не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.
Планы? Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом", - цитирует Марию Погребняк сайт телеканала "360".
22 мая стало известно, что вся семья Погребняка заболела коронавирусом. Позже "Урал" подтвердил, что футболист сдал положительный тест на коронавирус.
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Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария рассказала, что семья выздоровела от коронавируса.
Фото: © РИА Новости
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