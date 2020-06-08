Отметим, что ранее было принято решение допускать на матчи болельщиков в количестве 10 процентов от общей заполняемости арены.
Сегодня мэр Москвы Собянин сообщил о новых этапах снятия ограничительных мер со вторника.
- Давайте проведем первые матчи, посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше, конечно, нужно снимать ограничения, — цитирует слова владельца красно-белых РБК.
Напомним, что сезон возобновится 19 июня. "Спартак" после 22-х туров занимает восьмую строчку в чемпионате России.
Федун: проведем первые матчи, посмотрим, как это будет развиваться. А дальше нужно снимать ограничения
Владелец "Спартака" Леонид Федун считает, что болельщиков нужно возвращать на стадион как можно скорее.
Фото: РИА Новости
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