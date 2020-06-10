Об этом сообщает РБ-Спорт. Как сообщается, просьба "Ахмата" вряд ли будет удовлетворена. По информации официального сайта лиги, в команде на данный момент числятся 10 иностранцев.
Напомним, со следующего розыгрыша формат лимита на легионеров изменится на "8+17" в заявке на сезон без ограничения выхода иностранцев на поле.
"Ахмат" просит РПЛ отложить новый формат лимита на легионеров
Грозненский клуб на собрании команд РПЛ попросил пока не вводить новый лимит на легионеров.
Фото: Чечня сегодня
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