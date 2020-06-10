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"Ахмат" просит РПЛ отложить новый формат лимита на легионеров

Грозненский клуб на собрании команд РПЛ попросил пока не вводить новый лимит на легионеров.
Фото: Чечня сегодня
Об этом сообщает РБ-Спорт. Как сообщается, просьба "Ахмата" вряд ли будет удовлетворена. По информации официального сайта лиги, в команде на данный момент числятся 10 иностранцев.

Напомним, со следующего розыгрыша формат лимита на легионеров изменится на "8+17" в заявке на сезон без ограничения выхода иностранцев на поле.


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Теги: Ахмат РПЛ
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