- Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то 4 млн евро зарплаты и 1 млн евро за аренду "Локомотив" себе позволить не мог. А быть добрым за чужой счёт всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева, - цитирует Мещерякова Чемпионат.
Ранее Илья Геркус заявил, что форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба мог перейти в стан "железнодорожников" в аренду во времена его конфликта с тренером "Зенита" Роберто Манчини перед чемпионатом мира в России.
Однако совет директоров забраковал трансфер, сославшись на плохой имидж игрока. В тот период в сеть попало видео, где Кокорин и Дзюба изображают усы, что и послужило причиной отказа. Также Геркус заявил, что Мещеряков не разбирается в футболе.
Мещеряков отреагировал на слова Геркуса о Дзюбе
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал слова бывшего гендиректора клуба Ильи Геркуса о несостоявшемся переходе форварда Артема Дзюбы.
Фото: fclmnews.ru
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