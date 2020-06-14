- Если правда, что за Азмуна предлагают 25 миллионов евро, то это вполне адекватные деньги. Думаю, судьба Азмуна зависит от Кокорина. Договорятся "Зенит" и Александр по новому контракту - иранца можно отпускать в Италию с чистой совестью, - цитирует Николаева Спорт уик-энд.
Ранее была информация, что в услугах 25-летнего иранского форварда заинтересованы "Наполи" и "Милан". Сам Азмун заявлял, что хотел бы принять новый вызов, однако на данный момент сосредоточен на питерском клубе.
Александр Кокорин на правах аренды выступает за "Сочи" до конца сезона. Его контракт с "Зенитом" истекает летом. Сообщалось, что сине-бело-голубые пока не предлагали форварду новое соглашение.
Не исключено, что и Кокорин, и Азмун покинут "Зенит" в ближайшее трансферное окно.
Николаев: Азмуна можно отпускать в Италию, если "Зенит" и Кокорин договорятся по новому контракту
Экс-форвард "Зенита" Андрей Николаев прокомментировал потенциальный переход нападающего команды Сердара Азмуна в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"
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