Ранее из-за пропущенного пункта в регламенте возникли сложности с определением хозяина полуфинального матча между "Зенитом" и "Спартаком". Исполком РФС принял решение провести игру в Петербурге.
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- Я не вижу ничего страшного в том, чтобы сыграть на Кубок в Петербурге. Ведь "Барселоне" или "Реалу" без разницы, где побеждать — на "Бернабеу" или "Камп Ноу". Справедливее было провести игру на нейтральном поле одного из стадионов ЧМ-2018, как и финалы двух последних кубков, - приводит слова экс-игрока "СЭ".
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Напомним, что полуфиналы Кубка России пройдут в 18-19 числах июля.
Гаврилов - о месте проведения полуфинала Кубка: справедливее было провести игру на нейтральном поле
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Юрий Гаврилов отреагировал на решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и красно-белыми в Санкт-Петербурге.
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