"Видимо, кто-то из агентов этого очень хочет". В "Урале" прокомментировали интерес к вратарю "Рубина"

Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на слухи, согласно которым клуб из Екатеринбурга заинтересован в услугах вратаря "Рубина" Ивана Коновалова.

Фото: КП Казань