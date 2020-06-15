- Если бы кем-то интересовались, это было бы известно. Пока информация не подтверждается. Видимо, кто-то из агентов этого очень хочет, но мы пока не хотим, - приводит слова Иванова "Чемпионат".
В текущем сезоне Коновалов не выходил на поле в рамках РПЛ. Контракт игрока с казанским клубом действует до 2022 года.
"Урал" после 22-х туров занимает десятую строчку РПЛ. Сегодня стало известно, что команда усилилась форвардом Давидом Караевым.
В первом после возобновления туре "Урал" сыграет против "Рубина".
"Видимо, кто-то из агентов этого очень хочет". В "Урале" прокомментировали интерес к вратарю "Рубина"
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на слухи, согласно которым клуб из Екатеринбурга заинтересован в услугах вратаря "Рубина" Ивана Коновалова.
Фото: КП Казань
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