"Он остался без футбола на два месяца. Мог сыграть восемь туров чемпионата России и уйти, это было бы более порядочно. Его же нигде в другом месте заявить сейчас не смогут. Пандемию ведь можно сравнить с войной. Только врага не видно, и без стрельбы… По мне, он своим решением дал понять: я устал в вашей армии воевать, пойду посижу в убежище, а когда все закончится — выйду и пойду туда, где меньше развалин", - цитирует Минасова "Матч ТВ".
Контракт Деспотовича с оренбургским клубом истек 31 мая. Ранее в СМИ сообщалось, что "Оренбург" предлагал 28-летнему форварду доиграть сезон бесплатно.
Также сообщалось, что серб был близок к переходу в ЦСКА, однако в армейском клубе отказались от трансфера игрока.
На счету Деспотовича 8 голов в 20 матчах текущего сезона РПЛ.
"Оренбург" в нынешнем сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав в 22 турах 23 очка.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
Агент Минасов: Деспотович мог сыграть 8 туров и уйти, это было бы более порядочно
Агент Арсен Минасов считает, что экс-форварду "Оренбурга" Джордже Деспотовичу стоило остаться в клубе до конца сезона.
Фото: © premierliga.ru
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