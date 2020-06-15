Агент Минасов: Деспотович мог сыграть 8 туров и уйти, это было бы более порядочно

Агент Арсен Минасов считает, что экс-форварду "Оренбурга" Джордже Деспотовичу стоило остаться в клубе до конца сезона.

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