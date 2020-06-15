"У нас есть предложения от различных клубов, в том числе и российских", - цитирует агента "Р-Спорт".
В прошлом сезоне Думбия играл за "Сьон". На его счету 15 матчей в чемпионате Швейцарии и 5 голов. Игрок отказался идти на понижение контракта и с ним был расторгнут контракт.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, а также в 2015-м.
Агент: Думбия имеет предложения из России
Бывший бывшего форварда ЦСКА Сейду Думбия Адриан Дюран рассказал, что у футболиста есть предложения из России.
Фото: © Global Look Press
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