По его словам, Данияр не забросил футбол, но больше сосредоточен на других делах.
"Попробовал себя в "Сочи" в минувшем сезоне, но по разным причинам не срослось. Это очень тонкий момент — переход от профессиональной футбольной деятельности к обычной жизни.
Поигрывает за ветеранов, но не думаю, что он вернется в большой футбол", - цитирует Билялетдинова-старшего МК.
35-летний Билялетдинов выступал за "Локомотив", "Эвертон", "Спартак", "Анжи", "Торпедо" и "Рубин". Его последним клубом был литовский "Тракай".
Ринат Билялетдинов: не думаю, что сын вернется в большой футбол
Тренер Ринат Билялетдинов заявил, что его сын Динияр вряд ли вернется в большой футбол.
Фото: ФК "Рубин"
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