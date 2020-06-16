Как сообщают Известия, вероятнее всего голкипер уедет в европейский клуб.
Его агент также рассказал, что к Станиславу есть интерес из Турции, Швейцарии и Испании. Названия команд он называть не стал. Также известно, что Крицюк находится в списках "Локомотива".
Ранее сообщалось, что "Краснодар" не будет продлевать контракт с Крицюком после окончания текущего сезона. Вратарь покинет клуб свободным агентом. Он выступает за "быков" с 2016 года.
Крицюк интересен клубам из Греции, Турции, Швейцарии и Испании
Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк имеет варианты продолжения карьеры в греческом "Олимпиакосе" и в ряде стран Европы.
Фото: ТАСС
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