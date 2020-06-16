Крицюк интересен клубам из Греции, Турции, Швейцарии и Испании

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк имеет варианты продолжения карьеры в греческом "Олимпиакосе" и в ряде стран Европы.

Фото: ТАСС