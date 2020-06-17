Ранее игрок заявил следующее: "Сколько Кобелев был спортивным директором? 11 дней? Всем всё было понятно".
Кобелев отметил, что не будет опускаться до уровня Дьякова.
Кобелев: я не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова
"Про Кобелева я не сказал, что он плохой или хороший тренер или человек! Я говорил о подготовке команды на зимних сборах! Надо внимательно читать статью либо слушать, если тебе её кто-то читает! А то, что на сборах был сильный упор на физику, подтвердит любой игрок, и, думаю, Кобелеву это грех отрицать!" - цитирует Дьякова "Чемпионат".
Дьяков сейчас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Спартак-2".
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"Надо внимательно читать статью либо слушать". Дьяков ответил Андрею Кобелеву
Футболист Виталий Дьяков прокомментировал слова бывшего главного тренера "Динамо" Андрея Кобелева.
Фото: © Спорт-экспресс
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