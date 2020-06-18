"Пусть это будет на их совести". Президент "Ростова" отреагировал на отказ "Сочи" переносить матч

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб попросил РФС перенести матч 23-го тура РПЛ с "Сочи", который должен состояться завтра, 19 июня. Ранее у шестерых игроков "Ростова" выявили коронавирус. Команда в полном составе ушла на карантин.

Фото - ФК "Ростов"

"Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай Бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать.Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК "Сочи". Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка", - цитирует Арутюнянца "Спорт-Экспресс".Ранее пресс-служба "Сочи" сообщила, что клуб настаивает на проведении матча в ранее установленные сроки. В "Сочи" предложили "Ростову" использовать игроков молодёжной команды.Примечательно, что в конце 2019 года "Оренбург" согласился перенести матч с "Сочи" из-за большого количества заболевших в команде соперника. Как заявил владелец "Сочи" Борис Ротенберг, против переноса выступила команда. В связи с этим Ротенберг не может повлиять на ситуацию.