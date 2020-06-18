"Не могу пойти против команды". Владелец "Сочи" объяснил, почему не хочет переносить матч с "Ростовом"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что южане не будут менять своё решение по поводу проведения матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом". Ранее стало известно, что проведение встречи находится под угрозой из-за заражения шести игроков "Ростова" коронавирусом.



Фото - ТАСС