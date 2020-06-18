"Ростов" и РФС предложили "Сочи" перенести игру, но краснодарцы отказались. На сайте "Сочи" появилось официальное сообщение, в котором клуб предложил "Ростову" задействовать игроков молодёжной команды.
"Изменилась ли позиция "Сочи"? Нет. Я не могу пойти против команды!" – приводит слова Ротенберга РИА "Новости".
После выявления случаев заражения коронавирусом футболисты и тренеры "Сочи" ушли на карантин. Матч "Сочи" - "Ростов" должен состояться завтра, 19 июня.
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"Не могу пойти против команды". Владелец "Сочи" объяснил, почему не хочет переносить матч с "Ростовом"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что южане не будут менять своё решение по поводу проведения матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом". Ранее стало известно, что проведение встречи находится под угрозой из-за заражения шести игроков "Ростова" коронавирусом.
Фото - ТАСС
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