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Бывший генсек РФС назвал возможное снятие "Ростова" с РПЛ "репрессиями"

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв поделился мнением о ситуации с проведением матча 23-го тура РПЛ "Ростов" - "Сочи".
Фото - "Матч ТВ"
Встреча должна состояться завтра, 19 июня. Но ранее стало известно, что в "Ростове" выявили шесть случаев заражения коронавирусом.

Теперь непонятно, состоится ли матч. "Ростов" предложил перенести игру на резервную дату на июль. РФС поддержал предложение, но "Сочи" настаивает на проведении матча. Сочинцы предлагают сопернику использовать игроков молодёжной команды.

"Снимать ли "Ростов" с чемпионата? Это уже больше похоже на репрессии. Люди предлагают хирургические вмешательства, хотя в этом случае достаточно терапевтического подхода. От этой истории не застрахован никто — вот и проверим, что такое "Ростов" и другие возможные клубы. Насколько они — колоссы на глиняных ногах или действительно имеют отстроенную вертикаль", - приводит слова Воробьёва "РБ-Спорт".

В РФС уже дали понять, что на планы по рестарту РПЛ заражение игроков "Ростова" не повлияет.

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Теги: Ростов Сочи Воробьев
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