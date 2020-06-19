"У нас было много пауз. Мы провели дома достаточно времени. Семьи очень важны, но и футбол мы тоже очень любим. И рады, что сезон возобновляется. Хватит уже перерывов, давайте поиграем! Мы должны быть счастливы, что имеем такую работу, находимся внутри большого футбола. Многие об этом мечтают", - цитирует Тедеско пресс-служба "Спартака".
Рестарт РПЛ состоится сегодня, 19 июня. "Спартак" очередной матч в чемпионате России проведёт завтра, 20 июня. Соперником москвичей будет тульский "Арсенал".
Пауза в чемпионате России продлилась почти три месяца. Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось прервать соревнования.
Тедеско: давайте поиграем! Хватит уже перерывов
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение в связи с возобновлением сезона в РПЛ. Наставник москвичей признался, что скучал по футболу.
Фото: ФК "Спартак"
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