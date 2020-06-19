Свернуть все/Развернуть все

Шалимов: второй тайм был просто великолепным

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".
Фото: © РИА Новости
"В перерыве сказал игрокам важные слова, о которых потом будут долго спрашивать. Значит, слова были правильными. Мы и в первом тайме неплохо играли. Пропустили, но потом в игру все-таки вошли, создавали моменты, контратаковали. А второй тайм был просто великолепным", - сказал Шалимов в интервью на ютуб-канале РПЛ.

Напомним, первый тайм матча закончился со счетом 1:0 в пользу "Крыльев". Во втором тайме "Ахмат" сумел забить 4 мяча.

"Ахмат" с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Шалимов Ахмат Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Андрей Червиченко - о матче "Сочи" - "Ростов": то, что произошло, - это позор и мерзость
"Севилья" и "Барселона" сыграли вничью
Шалимов: второй тайм был просто великолепным
Губерниев: Заболотного - в "Ювентус"! Он слишком хорош 2
Жёны Карпина, Ионова и Песьякова поздравили "Сочи" с победой, показав средние пальцы (фото) 9
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" поделили очки
Еременко: от поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Это надо просто себя не уважать 2
Денис Попов: грустно, что проиграли с таким счетом
Колосков - о матче "Сочи" - "Ростов": позор российского футбола 11
"Спартак" прибыл в Тулу
17-летний вратарь "Ростова" побил рекорд РПЛ по количеству сейвов 2
Тренер "Ростова": как так сложилось, что мы не получили возможность переноса матча против "Сочи"? 4
Федотов: мы должны выглядеть командой независимо от соперника. Будь это топ-клуб или молодые пацаны 21
"Сочи" - "Ростов" - 10:1. Позор нашего футбола! 16
17-летний вратарь "Ростова" признан лучшим игроком матча с "Сочи" 3
Широков: "Сочи" удивил. Надо умудриться в таком матче раскрыть все, что они наигрывали
"Сочи" забил десять голов "Ростову", Кокорин оформил хет-трик, Заболотный и Полоз - по дублю 53
Счёт ничего не значит. Настоящие мужчины здесь – парни из "Ростова" 9
Кокорин: тоже дебютировал в 17 лет. Это не ребята, а мальчики, которые уже должны помогать сборной России 9
Глушаков: концовка чемпионата будет интересной 1
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": стартовые составы
Губерниев обратил внимание на несоблюдение социальной дистанции болельщиками на матче "Сочи" - "Ростов"
Хусаинов считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Ростова" 2
Тьяго Силва хочет зарабатывать в новом клубе 10 млн евро в год
"Ростов": выяснили, чем занимались игроки "Сочи", когда наш игрок пошёл в школу 4
Цорн - Селихове: он большой молодец
"Ростов" забил гол "Сочи" на 1-й минуте матча 3
Уткин: почему на картинке про школьников только "Ростов"? Потому, что "Сочи" – дно 2
"Ахмат" одолел и обогнал "Крылья", Глушаков принял участие в трёх голевых эпизодах 7
Орлов: Кокорину надо идти только в "Зенит" 5
Все новости