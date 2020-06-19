Шалимов: второй тайм был просто великолепным

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

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"В перерыве сказал игрокам важные слова, о которых потом будут долго спрашивать. Значит, слова были правильными. Мы и в первом тайме неплохо играли. Пропустили, но потом в игру все-таки вошли, создавали моменты, контратаковали. А второй тайм был просто великолепным", - сказал Шалимов в интервью на ютуб-канале РПЛ.



Напомним, первый тайм матча закончился со счетом 1:0 в пользу "Крыльев". Во втором тайме "Ахмат" сумел забить 4 мяча.



"Ахмат" с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.