- Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слёз на глазах. Ребята сделали всё, что могли - но ведь на поле был даже не дубль "Ростова", а ребята из академии, которые собрались за день до матча.
Наши мальчишки - молодцы, их нужно поблагодарить. РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип, - цитирует Карпина Sport24.
Напомним, вчера "Ростов" в рамках 23-го тура чемпионата России потерпел поражение от "Сочи" со счетом 1:10. Команда Валерия Карпина играла воспитанниками, так как основные футболисты "Ростова" находятся на карантине после шести случаев заражения игроков коронавирусом. После поражения ростовчане пока остались на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ.
Следующий матч "Сочи" проведет на выезде против "Ахмата" 26 июня, "Ростов" примет "Арсенал" 27 числа.
"От кома в горле до слёз на глазах". Карпин прокомментировал итоги матча с "Сочи"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал итоги вчерашнего матча с "Сочи".
Фото: Sportbox
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