Хинкель: выиграть 3:0 было бы приятнее, но победа есть победа

Тренер "Спартака" Андреас Хинкель, который заменял Доменико Тедеско из-за дисквалификации, прокомментировал итоги матча с "Арсеналом".
Фото: ФК "Спартак"
- Выиграть 3:0 было бы приятнее, но матч был за шесть очков, мы обошли "Арсенал" в таблице. Победа есть победа. Всё хорошо складывалось до травмы Гуса, потом случился пенальти, который взял Максименко, но главное - мы выиграли и довольны. Теперь в отличном настроении готовимся к следующей игре, - цитирует Хинкеля Чемпионат.

В конце первого тайма счёт в матче открыл Александр Соболев. Затем отличился защитник Рассказов с передачи Айртона, а Понсе довёл счёт до разгромного.

Но на последних минутах встречи туляки смогли дважды забить. Отличились Евгений Луценко и Даниил Лесовой.

Благодаря этой победе "Спартак" обогнал "Арсенал" и "Динамо" в турнирной таблице, но у бело-голубых остаётся матч в запасе.


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Теги: Хинкель Спартак Арсенал Тула
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