Оборона ЦСКА - это ужас. И до "Зенита" было много провалов

Александр Соболев должен благодарить защитников ЦСКА за первоклассный пиар. На самарской жаре игроки армейской обороны выглядели невероятно расхлябанно, позволив будущем нападающему "Спартака" оформить дубль и стать героем тура. Сначала Соболев в таранной манере разбросал центральных защитников, а потом реализовал одиннадцатиметровый. Больше всего критики досталось Виктору Васину. Но Виктор Гончаренко после матча не стал открыто выделять индивидуальные ошибки, заявив, что плохо играла вся команда. Кстати, армейские защитники после провала в Самаре "отмазались", пропустив в последующих 4 матчах всего 1 мяч.
Лига Европы. "Лудогорец" - ЦСКА - 5:1
Один из главных кошмаров российского футбола. Армейцы попали в более-менее простую для Лиги Европы группу, из которой должны были спокойно оформлять выход в плей-офф с последующими выплатами, так необходимыми бюджету. И начало еврокубковой кампании выглядело оптимистично. На 11-й минуте матча Игорь Дивеев открыл счет в игре с болгарским "Лудогорцем". ЦСКА уверенно вел в счете до перерыва и ничего не предвещало беды.
Что случилось в перерыве, до сих пор неизвестно. Виктор Гончаренко не стал обвинять команду в бесхарактерности, но когда ЦСКА пропускал четвертый и пятый голы, то "безвольность" было самым подходящим словом для описания действий армейской обороны. Тогда в основе вышел 17-летний Карпов, но не в нем была одна причина трагедии. Поражение в Болгарии серьезно ударило по уверенности ЦСКА и повлияло на весь ход команды в группе Лиги Европы.
РПЛ. 12-й тур. ЦСКА - "Ростов" - 1:3
Московская зима 2019/2020 годов снегом не баловала. Хотя первые зимние осадки случились еще в начале октября. Практически в метель встречались в столице ЦСКА и "Ростов", и южные гости оказались к снегу лучше подготовлены. Особенно Хорен Байрамян, который поспорил с Валерием Карпиным на свою прическу и, чтобы не менять стиль, разорвал армейскую оборону. Тогда ЦСКА повезло, что "Ростов" лишь 3 раза огорчил Акинфеева, ведь моментов было гораздо больше.
Удивительно, что армейские защитники проваливались не только, когда быстрые Шомуродов и Байрамян убегали в контратаках, но и при стандартах. Учитывая, как порой осторожно Акинфеев играет на выходах, защитники ЦСКА всегда страховали своего капитана (особенно в эпоху братьев и Игнашевича). А здесь Акинфееву приходилось только разводить руками, когда его партнеры просто наблюдали, как забивают соперники. В некоторых СМИ тогда появились первые слухи, что команда хочет избавиться от Виктора Гончаренко. И они только подогрелись, когда главный тренер ЦСКА отказался отвечать на вопросы журналистов, дав после матча лаконичный, будничный комментарий.
РПЛ. 21-й тура. "Ростов" - ЦСКА - 3:2
Игра с киношным сценарием. Невероятное воздействие на зрительские эмоции. Болельщики ЦСКА сначала всей красно-синей душой ненавидели Романа Еременко, а после финального свистка их гнев рухнул на Федора Чалова, который испортил камбэк, имевший шансы стать историческим. Но чтобы вытягивать себя из болота а-ля Барон Мюнхгаузен, армейской защите пришлось постараться. Мало того, что они удалялись, они позволяли "Ростову" очень-очень много бить по воротам Акинфеева.
К тому моменту Виктор Гончаренко взял к себе в помощники братьев Березуцких. Вместе с Василием и Алексеем дисквалифицированный белорусский специалист наблюдал за игрой с трибуны. Он давал указания по телефону Сергею Овчинникову, который после матча включил режим "доброго полицейского" и похвалил команду за характер.
Кубок России. 1/4 финала. "Спартак" - ЦСКА - 3:2
Ярчайшее дерби за последние 10 лет. Сколько было обсуждения судейства, ошибок футболистов и главных моментов. Безусловно, "Спартак" идеально воспользовался всеми ошибками армейских защитников. Начиная с самого первого гола, в действиях обороны ЦСКА творилось черти что. Сначала Ахметов не добежал, чтобы заблокировать удар Бакаева. Потом Соболев и Понсе играючи продавили центральных защитников. А третий мяч Ларссона - это отдельный привет Игорю Дивееву.
Гончаренко был настолько взвинчен из-за поражения, что после финального свистка закончил встречу стычкой с Доменико Тедеско. А болельщики ЦСКА взъелись на немца из-за неадекватного, по их мнению, поведения. Правда, мало кто заострял внимание на откровенной симуляции со стороны Вадима Карпова - 17-летнего защитника. А это был показательный момент, как стала действовать оборона армейцев. Не за счет опыта и согласованности, а за счет хитрости...
РПЛ. 23-й тур. ЦСКА - "Зенит" - 0:4
Если у Валерия Карпина стояли "слезы в глазах" от игры воспитанников "Ростова" в матче с "Сочи", то у болельщиков ЦСКА был свой повод заплакать в первом тайме игры против "Зенита". Действия армейских защитников на фоне Дзюбы с Азмуном походили на мальчишеские ростовские. Атака "Зенита" вытворяла с Дивеевым, Васиным и Карповым все, что душе было угодно. Карпов еще и на удаление наиграл в концовке. Повезло еще, что арбитр Сергей Иванов Дивееву красную не показал.
Акинфеев чуть не сорвал голос, но это не помогло - свой очередной "привоз" Виктор Васин исполнил. В ситуации, когда защитнику надо просто выбить, Васин умудряется сотворить необъяснимое. Это еще из весеннего дерби 2017 года идет, и Виктор Гончаренко ничего с ним сделать не может. Защитники ЦСКА не смогли возродить чемпионскую интригу в РПЛ, подарив питерцам 3 мяча.
Фото: Sportbox, официальный сайт УЕФА, Спорт-Экспресс, официальный твиттер "Зенита"