Об этом сообщает СЭ. Виктор Гончаренко принял решение об уходе уже по ходу первого тайма вчерашней встречи с "Зенитом". Уже в перерыве он обратился к футболистам с речью, в которой отмечал, что между ним и футболистами нет понимания. После окончания встречи, в которой армейцы уступили со счетом 0:4, Гончаренко сказал игрокам, что покидает клуб, и уехал со стадиона, не появившись на пресс-конференции.
Виктор Гончаренко уверен в своем решении уже написал заявление об уходе. В руководстве хотят оставить тренера хотя бы до конца до сезона. Однако сообщается, что у них мало шансов сохранить специалиста.
Напомним, матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" закончился разгромной победой сине-бело-голубых 4:0. Сообщалось, что Виктору Гончаренко стало плохо после матча, у специалиста были проблемы с артериальным давлением. Вместо него на вопросы журналистов отвечал Сергей Овчинников.
Гончаренко возглавляет армейцев с 2016 года. Овчинников находится в клубе с 2014.
Овчинников заменит Гончаренко до конца сезона в случае его ухода из ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уступит место своему помощнику Сергею Овчинникову в случае ухода из клуба.
Фото: СЭ
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