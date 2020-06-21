Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Вячеслав Короткин, сразу после матча 23-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:4) Гончаренко уехал в Беларусь.
Сейчас руководство ЦСКА пытается убедить его остаться до конца сезона, но переговоры идут тяжело.
Гончаренко работает в армейском клубе с 2016 года.
В нынешнем сезоне ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Гончаренко сразу после матча с "Зенитом" уехал в Беларусь
Главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко может уйти в отставку.
Фото: ПФК ЦСКА
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