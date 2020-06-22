Ранее становилось известно, что тренер намерен разорвать контракт с ЦСКА. Сообщалось, что на выходные специалист вернулся в Белоруссию и тренировка команды пройдёт без него.
- Никто не удивится, если к следующему туру армейскую команду будет готовить уже не Виктор Гончаренко. Такое впечатление, что тренер и команда устали друг от друга.
При этом удивительно, что Гончаренко перед рестартом продлил контракт с ЦСКА, а тема об отставке была поднята после первого же поражения. [Правда,] клуб рискует остаться без Лиги чемпионов второй год подряд, а это серьезно. Да и характер воскресного футбола позволяет утверждать, что Гончаренко себя исчерпал, - цитирует журналиста teamrussia.
После 23 туров ЦСКА занимает пятое место, на следующих выходных команда должна сыграть против московского "Динамо".
43-летний Гончаренко возглавил ЦСКА в конце 2016-го года. Белорус дважды привёл армейцев ко второму месту в РПЛ и один раз завоевал Суперкубок России.
Казанский: матч с "Зенитом" позволяет утверждать, что Гончаренко себя исчерпал
Популярный комментатор Денис Казанский отреагировал на информацию о том, что Виктор Гончаренко может покинуть московских армейцев.
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