Казанский: матч с "Зенитом" позволяет утверждать, что Гончаренко себя исчерпал

Популярный комментатор Денис Казанский отреагировал на информацию о том, что Виктор Гончаренко может покинуть московских армейцев.
Ранее становилось известно, что тренер намерен разорвать контракт с ЦСКА. Сообщалось, что на выходные специалист вернулся в Белоруссию и тренировка команды пройдёт без него.

- Никто не удивится, если к следующему туру армейскую команду будет готовить уже не Виктор Гончаренко. Такое впечатление, что тренер и команда устали друг от друга.

При этом удивительно, что Гончаренко перед рестартом продлил контракт с ЦСКА, а тема об отставке была поднята после первого же поражения. [Правда,] клуб рискует остаться без Лиги чемпионов второй год подряд, а это серьезно. Да и характер воскресного футбола позволяет утверждать, что Гончаренко себя исчерпал, - цитирует журналиста teamrussia.

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место, на следующих выходных команда должна сыграть против московского "Динамо".

43-летний Гончаренко возглавил ЦСКА в конце 2016-го года. Белорус дважды привёл армейцев ко второму месту в РПЛ и один раз завоевал Суперкубок России.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гончаренко ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Ростов": у нас нет претензий к ФК "Сочи"
Официально: готовить ЦСКА к "Динамо" будет Овчинников 2
Глушаков: ждем в гости "Сочи", хочу выразить респект землякам из "Ростова" 1
Погребняк приступил к полноценной работе с "Уралом"
Один из братьев Березуцких отказался возглавить ЦСКА 5
Суд увеличил алименты, выплачиваемые Тарасовым, хотя он просил их снизить 2
Казанский: матч с "Зенитом" позволяет утверждать, что Гончаренко себя исчерпал
Гусев: можно всех собак вешать на Гончаренко, но игроки допускают детские ошибки 1
"Я "привез" пенальти, подвел команду, сильно переживал". Игрок "Тамбова" извинился за своё поведение 1
РФС предложил Роспотребнадзору поправки в регламент 2
Лисин, покидающий должность пресс-атташе "Спартака", обратился к болельщикам 4
Глушаков: все клубы РПЛ в одной лодке
"Тоттенхэм" договорился о продлении контракта с Вертонгеном
Селихов похвастался пойманной рыбой (фото) 4
ЦСКА примет окончательное решение о судьбе Гончаренко 23 июня 8
Южный: Николичу надо стать Слуцким для "Локомотива"
Пять футболистов "Црвены Звезды" заразились коронавирусом
В сети появились фотографии новой формы "Барселоны"
Месси близок к продлению контракта с "Барселоной"
Экс-форвард "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру в 31 год
Новая легенда "Ростова" и петербургские коневоды. Сборная лучших игроков 23-го тура 5
Гончаренко сразу после матча с "Зенитом" уехал в Беларусь 29
18-летний болгарский футболист заинтересовал "Манчестер Сити"
Ярошик: со стороны Гончаренко было бы неправильно уходить после одной игры 3
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 29 500 рублей 14
Жоау Мариу может присоединиться к "Сельте" 1
"Динамо Загреб" в 21-й раз стало чемпионом Хорватии
Матч четвертьфинала Кубка "Шинник" - "Урал" пройдёт без зрителей
Евсеев: знали, что у "Тамбова" будут проблемы из-за отсутствия Мелкадзе и Килина
Южный – о возможном уходе Гончаренко: человека достало такое давление, он плюнул 7
Все новости