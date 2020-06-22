"Шинник" сыграет с "Уралом" в 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет 24 июня.
"У нас уже есть опыт проведения игр без зрителей в Ярославле. Но ничего хорошего от такого проведения матчей, конечно, ждать не приходится", - цитирует Побегалова ТАСС.
В минувшем сезоне ФНЛ ярославская команда заняла 8-е место в турнирной таблице, набрав в 27 турах 43 очка.
Побегалов: у нас уже есть опыт проведения игр без зрителей в Ярославле
Наставник "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал тот факт, что полуфинальный матч Кубка России с "Уралом" пройдет без зрителей.
Sportbox.ru
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