Ранее в СМИ сообщалось, что два игрока "Уфы" заразились коронавирусом, однако футбольным руководством лиги было решено в обход регламента провести игру башкирской команды против "Тамбова" (2:1).
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил в заявлении, что в клубе был "единичный случай возможного инфицирования".
"Уфа" сделала заявление в связи с информацией, что в команде скрыли заражение коронавирусом
- Шамиль считается хорошим руководителем, поэтому он не мог не согласовать такие моменты с Роспотребнадзором. Если матч состоялся, то все было под контролем.
Если была вероятность [инфицирования], то, думаю, было сделано еще два или три теста каждому игроку. Риски есть везде. Мы не знаем, где безопасно, - приводит "Р-Спорт" слова функционера.
Ранее сообщалось, что руководство РПЛ направило в Роспотребнадзор предложение о поправках к регламенту.
Директор "Тамбова": "Уфа" не могла не согласовать проведение матча с Роспотребнадзором
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал заявление башкирского клуба после матча 23 тура РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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