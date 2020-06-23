Футболист восстанавливается после травмы икроножной мышцы. На восстановление игроку потребуется порядка трёх недель.
Если он не сможет восстановиться раньше, то пропустит матчи с "Рубином", "Крыльями Советов", "Сочи" и "Спартаком".
21-летний Магкеев в текущем сезоне принял участие в пяти матчах РПЛ, в трёх случаях он выходил в стартовом составе. Текущий контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года.
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Защитник "Локомотива" Магкеев пропустит до трёх недель из-за травмы
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев в ближайшее время не поможет своей команде.
Фото: ФК "Локомотив"
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