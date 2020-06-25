Гендиректор "Зенита": все сдали тесты, у нас все здоровы

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что в клубе нет заболевших коронавирусной инфекцией.
Фото: © ФК "Зенит"
"Все сдали тесты, у нас все здоровы. Это и "Зенит", и "Зенит-2", и молодежная команда "Зенит", и ЖФК "Зенит", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Сегодня стало известно, что 6 человек в "Оренбурге" заразились коронавирусом.

"Зенит" 26 июня в рамках 24-го тура чемпионата России сыграет с самарскими "Крыльями Советов".


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Теги: Медведев Зенит Коронавирус
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