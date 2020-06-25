Милеев, возглавляющий комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Самарской Губернской Думы, на очередном заседании совета директоров поставил вопрос об увольнении черногорского специалиста.
"Предложил отправить в отставку Главного тренера "Крыльев Советов" - Миодрага Божовича!
К большому сожалению, моё предложение не было поддержано", - сообщил Милеев в своем "Твиттере".
Команда Божовича проиграла первый после паузы матч своему главному конкуренту "Ахмату" (2:4), пропустив 4 мяча за 15 минут во втором тайме. "Крылья" опустились на последнее место в таблице Российской Премьер-Лиги.
Член совета директоров "Крыльев" предложил уволить Божовича
Член совета директоров "Крыльев Советов" Александр Милеев рассказал, что главный тренер команды Миодраг Божович не будет отправлен в отставку в ближайшее время.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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