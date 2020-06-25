Член совета директоров "Крыльев" предложил уволить Божовича

Член совета директоров "Крыльев Советов" Александр Милеев рассказал, что главный тренер команды Миодраг Божович не будет отправлен в отставку в ближайшее время.

Фото: ФК "Крылья Советов"