Заболотный - о дебюте молодого игрока в Ла Лиге: надеюсь, "Реал" поддался и Рамос не обидел ребёнка

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный в шутливой форме прокомментировал дебют молодого хавбека "Мальорки" Луки Ромеро во вчерашнем матче с "Реалом".
Фото: инстаграм Sports.ru
Под постом в Instagram в аккаунте издания Sports.ru, где описывался дебют молодого игрока, Заболотный написал следующее: "Надеюсь, "Реал" поддался и Рамос не обидел ребёнка". Этот комментарий вызвал шквал негативных ответов.

Напомним, матч "Сочи" и "Ростова" закончился со счетом 10:1. Заболотный оформил дубль.

Из-за того, что шесть игроков основы ростовчан заразилось коронавирусом, весь клуб сел на двухнедельный карантин. Игру можно было перенести, однако хозяева поля настояли на проведении матча строго по расписанию.

На игру приехали игроки академии "Ростова" в возрасте от 16 до 19 лет и были разгромлены более опытной командой.


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Теги: Заболотный Сочи Мальорка Ромеро Реал Ла Лига
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