Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить матчи без зрителей, чем вообще отказаться от игры

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что готов проводить матчи РПЛ без зрителей для минимизации риска заражения коронавирусом.
Фото: ТАСС
"Мы были готовы играть без зрителей, но всё же страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Петербург тоже готов приступить к снятию ограничений. Убежден, что между "не играть вообще" и "играть без зрителей" следует выбрать второе", - цитирует Медведева Sobaka.

После рестарта сезона в РПЛ в четырёх российских клубах были выявлены случаи заражения коронавирусом. Так, заразившихся обнаружили в "Ростове", "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге".


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Теги: Зенит Медведев
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