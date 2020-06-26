"Что такого социально опасного они сделали? Стадион, может, сожгли? Нет. Возьмите, на худой конец, штраф. Если надо, я могу заплатить штраф за этих болельщиков!" - цитирует Селюка News.ru.
Напомним, болельщики "Спартака" 19 июня устроили проводы команды на матч 23-го тура РПЛ с "Арсеналом". Фанаты жгли файеры и перекрыли дорогу. После этого появилась информация, что некоторые поклонники красно-белых задержаны, некоторые находятся в розыске.
Сегодня появился фотография письма владельца "Спартака" Леонида Федуна первому заместителю министра МВД РФ Александру Горовому.
Федун обратился к первому заместителю министра МВД по делу о задержанных фанатах
Селюк: если надо, могу заплатить штраф за болельщиков "Спартака"
Известный агент Дмитрий Селюк выразил готовность заплатить штраф за болельщиков "Спартака".
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