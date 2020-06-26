Селюк: если надо, могу заплатить штраф за болельщиков "Спартака"

Известный агент Дмитрий Селюк выразил готовность заплатить штраф за болельщиков "Спартака".
"Что такого социально опасного они сделали? Стадион, может, сожгли? Нет. Возьмите, на худой конец, штраф. Если надо, я могу заплатить штраф за этих болельщиков!" - цитирует Селюка News.ru.

Напомним, болельщики "Спартака" 19 июня устроили проводы команды на матч 23-го тура РПЛ с "Арсеналом". Фанаты жгли файеры и перекрыли дорогу. После этого появилась информация, что некоторые поклонники красно-белых задержаны, некоторые находятся в розыске.

Сегодня появился фотография письма владельца "Спартака" Леонида Федуна первому заместителю министра МВД РФ Александру Горовому.

Федун обратился к первому заместителю министра МВД по делу о задержанных фанатах


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Селюк Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Тихонов рассказал, что готов вернуться в "Крылья Советов"
Агент Коутиньо работает над трансфером игрока в "Арсенал"
Играть будем? Интрига 23-го тура - сколько будет нормальных матчей?
Геркус - о суде с "Локомотивом": будем бороться за справедливость!
Карпин: я сам не понимаю, каким составом "Ростов" сыграет с "Арсеналом"
Юрист "Локомотива" приехал в суд с 30 кг доказательств против Геркуса (фото) 3
Арустамян: существует вероятность, что за "Ростов" против "Арсенала" сыграют те же, что играли против "Сочи"
В расположении "Торпедо" находится защитник нальчикского "Спартака"
Агент Маньяков сообщил, что ЦСКА не предлагал Плахете контракт 1
"Это уже не первый подобный инцидент". Федун рассказал, почему написал письмо первому заместителю министра МВД 1
Игроки "Ливерпуля" сорвали интервью ван Дейка (видео)
Генеральный секретарь РФС: никакие поправки в регламент не помогут, если игроки будут нарушать правила 1
"Ливерпуль" - все, за что мы любим футбол. Взяли первое чемпионство со времен СССР! 4
Селюк: если надо, могу заплатить штраф за болельщиков "Спартака" 3
Гончаренко сегодня вернется в Москву и обсудит с руководством ЦСКА свое будущее 1
"Зенит" определился с формой на игру с "Крыльями Советов"
Селюк: полиция должна заниматься такими, как Кикнадзе, а не фанатами "Спартака" 2
"Игра пройдет в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал". Умяров - о матче с "Уфой"
Федун обратился к первому заместителю министра МВД по делу о задержанных фанатах 10
Матч "Тамбова" и "Зенита" пройдет без зрителей 3
Губернатор Волгоградской области - футболистам "Ротора": вы должны настраивать на агрессивный футбол 1
Умяров: постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны 11
"Спартак" поздравил "Ливерпуль" с чемпионством 2
Умяров: наш переводчик работает классно, но я свободно понимаю слова тренера
ЦСКА и "Лех" договорились о продлении аренды Жамалетдинова до конца сезона 1
"Реал" и Рамос обсуждают продолжительность нового контракта
Колосков: почему у Винер гимнастки годами сидят на базе, а футболисты требуют к себе особый подход? 6
Хендерсон опубликовал фото чемпионской футболки "Ливерпуля"
Пономарёв - о матче с "Динамо": если ЦСКА 1:1 сыграет, будет неплохо 6
Пономарёв: очевидно, произошел какой-то инцидент, после которого Гончаренко больше не мог работать в коллективе 2
Все новости