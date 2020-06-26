Федотов - о матче с "Ахматом": тренер никогда не бывает доволен игрой

Наставник "Сочи" Владимир Федотов высказался о матче 24-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: © РИА Новости
Встреча прошла в Грозном и завершилась вничью со счетом 1:1.

"Тренер никогда не бывает доволен игрой. Это очко достойно похвалы. "Ахмат" - серьезная команда. Мы можем занести в актив набранное очко. Нужно признать, что "Ахмат" был немного острее. Мы свои моменты немного не доиграли, где-то последнего паса не хватало. Команда не была похожа на себя. Это первая игра с серьезным соперником", - сказал Федотов в эфире телеканала "Матч премьер".

"Сочи" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков. В следующем туре сочинцы встретятся с московским "Динамо".


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Теги: Федотов Ахмат Сочи
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