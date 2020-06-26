Шалимов: гол перед перерывом ребят не надломил, но настроение испортил

Главный тренер грознецкого клуба Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча с "Сочи" в рамках 24-го тура чемпионата России.

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Встреча завершилась со счетом 1:1.



"Могли забрать сегодня три очка. Были печальные моменты в последних минутах таймов. Будем общаться с футболистами, работать над концентрацией. В целом с нашей стороны хорошая игра. Гол перед перерывом ребят не надломил, но настроение испортил. Нам нужен был результат, а тут он ушел", - сказал Шалимов в эфире "Матч премьер".



"Ахмат" в 24 турах набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится в гостях с тульским "Арсеналом". Встреча назначена на 1 июля.