"Краснодар" пожелал скорейшего выздоровления футболистам и сотрудникам "Оренбурга"

Напомним, шесть футболистов и два сотрудника "Оренбурга" заболели коронавируса. По этой причине "Оренбург" не сможет сыграть с "Краснодаром" и получит техническое поражение со счетом 0:3.
Встреча должна была состояться завтра, 27 июня.
В связи с заболеванием нескольких футболистов и сотрудников в структуре футбольного клуба «Оренбург», матч #ОренбургКраснодар не состоится.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 26, 2020
Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм ? pic.twitter.com/qF3j8M6lXV
В турнирной таблице РПЛ "Оренбург" занимает 15-е место.