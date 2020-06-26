"Краснодар" пожелал скорейшего выздоровления футболистам и сотрудникам "Оренбурга"

В связи с заболеванием нескольких футболистов и сотрудников в структуре футбольного клуба «Оренбург», матч #ОренбургКраснодар не состоится.



Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм ? pic.twitter.com/qF3j8M6lXV