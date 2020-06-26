Два пенальти и много VARа: «Зенит» обыграл «Крылья Советов», но в центре внимания были судьи

«Зенит» после рестарта сезона размазал ЦСКА, показав абсолютно убойную эффективность. После такого шоу питерцы, похоже, немного расслабились. С «Крыльями Советов» предстала совсем иная команда, которой не хватало агрессии и выдумки. «Крылья Советов», получившие серьёзный допинг в виде проблем «Оренбурга», в Санкт-Петербурге действовали дерзко.
Клоунада и коронавирус
Похоже, что о спортивном принципе в нынешнем сезоне придётся забыть совсем. Сперва из-за досрочного завершения розыгрыша ФНЛ отпали стыковые матчи. Следовательно, на вылет стояли лишь два клуба из РПЛ. А затем количество потенциальных неудачников и вовсе сузилось до одного. «Химки» отказались от повышения класса, решив сэкономить в постпандемию, а «Торпедо» или «Чертаново» РФС отказал в переходе в элитный дивизион. В результате из РПЛ должна была вылететь лишь одна команда.
Перформанс лучших в мире болельщиков! #ЗенитКрылья pic.twitter.com/NioCd6URN6— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) June 26, 2020
Похоже, что вопрос вылета будет решаться не на полях, а в кабинетах. После того, как в «Оренбурге» выявили случаи заражения коронавирусом, именно этот клуб превратился в главного претендента на вылет. Уже известно, что «Оренбург» в 24-м туре не сыграет с «Краснодаром», из-за чего получит техническое поражение. А дальше ещё хуже: если ничего не изменится, «Оренбургу» засчитают технические поражения в матчах с «Краснодаром», «Уралом» и «Рубином». В концовке сезона у команды останутся встречи с ЦСКА, «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо», в которых набрать очки будет сложно.
В то же время «Крыльям» было крайне важно побыстрее обойти «Оренбург» в турнирной таблице. Не исключается, что чемпионат России и вовсе не будет доигран, учитывая, как развивается ситуация. А в случае остановки турнира будет зафиксировано текущее положение команд в таблице.
Тайм Глушенкова
Первый тайм гости явно могли занести себе в актив. Да, «Зенит» ожидаемо владел территориальным преимуществом, только вот опасные моменты чаще создавал соперник. Особенно усердствовал Максим Глушенков.
Уже на 8-й минуте спартаковец, находящийся в аренде в Самаре, опасно пробил от линии штрафной рядом со штангой. Вскоре хозяева ответили не менее опасной попыткой Малкома. Бразилец пытался коленом переправить мяч в ворота после прострела, но получилось немного неточно.
Глушенков в первом тайме имел ещё несколько неплохих моментов, а с третьей попытки в итоге добился своего. После классного навеса Антона Зиньковского Глушенков легко забежал за спину Ярославу Ракицкому и точно пробил головой. Защитник «Зенита» в этом эпизоде попросту потерял игрока соперника.
Кукуян и VAR
Сразу после перерыва питерцы взялись за дело. «Зенит» прижал соперника к воротам, а уже через несколько минут Малком здорово пробил в дальний угол. Впрочем, взятие ворот арбитр Павел Кукуян отменил. Оказалось, что в начальной фазе атаки Артём Дзюба находился в офсайде. Линии, прочерченные на повторе, подтвердили правильность решения.
В дальнейшем именно Кукуян и система VAR, а также арбитр Станислав Васильев, работавший с видеоповторами, стали основными действующими лицами. На 64-й минуте во время очередной атаки «Зенита» в своей штрафной неаккуратно сыграл Артём Тимофеев. Мяч, по всей видимости, зацепил руку полузащитника «Крыльев», а Кукуян указал на 11-метровую отметку. Пенальти уверенно реализовал Артём Дзюба.
«Зенит» продолжил оказывать давление. И на 70-й минуте уже Терехов придержал в своей штрафной Сутормина. Контакт, безусловно, был. Но, как показалось, футболист «Крыльев» не дёргал оппонента, а Сутормин при лёгком прикосновении упал на газон. Дубль с пенальти оформил Дзюба.
«Крылья Советов», оказавшись в роли догоняющих, сумели сравнять счёт. На 79-й минуте Глушенков скинул мяч под удар Радоньичу, а форвард «Крыльев» мощным ударом отправил мяч в цель. Только вот VAR снова сыграл против гостей. Мяч во время скидки Глушенкова попал игру самарцев в предплечье. Можно ли считать это игрой рукой? Крайне сложный вопрос, учитывая отвратительные показы видеоповторов.
Вообще, с показом у нас какая-то беда. Когда в Англии арбитр консультируется с ассистентом, зрителям показывают детальнейшие повторы со всех ракурсов. В матче «Зенита» и «Крыльев» всё это время показывали лишь напряжённого Кукуяна.
VAR ? Отбой, гол не засчитан! #ЗенитКрылья pic.twitter.com/Umr17fb8uU— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) June 26, 2020
В целом, основания у арбитра для таких решений были, только вот вряд ли кто-либо удивился бы, если бы Кукуян не стал назначать пенальти в одном из эпизодов или не отменил бы гол Радоньича. «Крылья» заслуживали большего, но остались ни с чем, что ещё может сказаться в борьбе за выживание.
24 тур
"Зенит" - "Крылья Советов" 2:1
Голы: Дзюба, 64 (пен), 70 (пен) - Глушенков, 44.
"Зенит": Лунёв, Караваев (Шатов, 72), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Мусаев, 90+4), Кузяев (Сутормин, 46), Малком (Жирков, 90+4), Азмун (Дриусси, 84), Дзюба.
"Крылья Советов": Фролов, Зеффан, Бурлак, Чернов, Комбаров, Гацкан, Тимофеев (Хади, 79), Попович, Зиньковский, Кабутов (Терехов, 68), Глушенков.
Предупреждения: Кузяев, 21, Чернов, 30, Иванович, 47, Тимофеев, 62.