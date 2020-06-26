Об этом сообщает сайт "Зенита". Российский форвард на один мяч опережает экс-хавбека сине-бело-голубых Мигеля Данни.
На счету Дзюбы 52 гола в чемпионате России, два - в Кубке страны, два - в Суперкубке и 15 мячей в еврокубках. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, на счету которого 163 гола в 386 матчах.
Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Он перешел в него из московского "Спартака", воспитанником которого является.
Дзюба вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита"
Во вчерашнем матче с "Крыльями Советов" нападающий "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль и вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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