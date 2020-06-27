В 23-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле со счетом 0:4 проиграл "Зениту". После этого главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко стало плохо и он не явился на пресс-конференцию. Позже появилась информация, что белорусский специалист уехал на родину. В СМИ сообщалось, что Гончаренко хочет покинуть клуб.
"Причин, ведущих к кризису, может быть множество, но я обозначу, на мой взгляд, главную: футболисты, которые защищают честь большого клуба, не имеют права выходить на поле с холодным сердцем. Каждый игрок ЦСКА, флагмана российского футбола XXI века, обязан помнить: в таблице есть только одно место — первое", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".
ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает 5-е место, набрав 36 очков. В следующем туре армейцы встретятся с "Динамо".
Газзаев - о событиях в ЦСКА: футболисты, которые защищают честь большого клуба, не имеют права играть с холодным сердцем
Бывший главный тренер армейского клуба Валерий Газзаев прокомментировал последние события в ЦСКА.
Фото: © РИА Новости
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