Червиченко: Безбородов правильно разобрался в ситуации

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал результат матча 24 тура РПЛ "Спартак" - "Уфа" (0:0), а также поделился ожиданиями от встречи красно-белых с ЦСКА.
Фото: sportbox
- Хорошая игра, "Спартак" находится в хорошей форме, - отметил Червиченко. - Если бы красно-белые победили, было бы более логично. Первый тайм "Спартак" много давил. Как обычно, конечно, пропускал контратаки. Действительно, отсутствие Джикии ощущается. Но по большому счету, конечно, играли спартаковцы неплохо.

Грамотно используют новое количество замен. Игроки понимают, что во втором тайме заменят, поэтому в первой половине выкладываются максимально, держат скорость, заставляют соперника ошибаться. У соперника скамейка гораздо короче, поэтому ему приходится трудно.

- Что скажете по двум спорным моментам? Были или нет голы?

- На мой взгляд, эти моменты абсолютно бесспорные. Жиго стоял перед вратарем. Офсайд - метр, а то и полтора. Он закрывал вратарю обзор. Просто тем, кто болеет за "Спартак", очень хотелось, чтобы мяч был засчитан.

Второй момент? Мяч и близко линию не пересек. Просто когда вратарь поднял мяч вверх, произошло преломление, немного показалось, что мяч за линией. Но Беленов четко его держал. А ведь мяч целиком должен пересечь линию. Мне кажется, Безбородов правильно разобрался в ситуации: все по делу, все по факту.

- Чего ждете от дерби с ЦСКА?

- Эти матчи всегда за скобками. Всегда здесь большая борьба, всегда интересно. Но только у красно-белых есть негативный момент: как только начинают выигрывать, как только начинают показывать игру, тут же начинают и говорить, что всех обыграют, что они самые сильные, и тут следует провал. И сейчас как раз "Спартак" показал хорошую игру, поэтому я боюсь, как бы не последовал провал.

ЦСКА, конечно, сейчас непросто, но на этот матч команда соберётся. Матч пройдет на стадионе армейцев, поэтому с учетом всех нынешних поправок спартаковских болельщиков будет уж совсем мало. Так что нелегко спартаковцам придется. Кроме того, армейцы сейчас вообще никак не могут проигрывать в борьбе за пятерку.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Спартак УФА ЦСКА Червиченко
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