Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Италия
21:45
ТурцияНе начат

Мелехин - о Дзюбе: местный Криштиану Роналду

Защитник сборной России Виктор Мелехин высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Мелехина, Дзюба похож на Криштиану Роналду в плане человеческих качеств.

- Для меня Дзюба не только сильный футболист, но и сильная личность. Местный Криштиану Роналду.

Он в Португалии, а у нас Дзюба. Плюс-минус. Именно в плане человеческих качеств. Ну и футболист он как легенда, да, что уж говорить, больше всего голов, статистика говорит сама за себя, - приводит слова Мелехина ТАСС.

Напомним, что Артем Дзюба выступал за "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании прошлого сезона он покинул клуб на правах свободного агента. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Ранее нападающий заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".

За свою карьеру Дзюба выступал за петербургский "Зенит", столичные "Спартак" и "Локомотив", а также был игроком "Томи" и тульского "Арсенала". В Турции он поиграл за "Адана Демирспор".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится